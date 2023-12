Sprzedaż detaliczna. Są najnowsze dane

Sprzedaż detaliczna w listopadzie - dane GUS

Wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 27,2 proc.). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży "ogółem" zwiększył się z 9,0 proc. w październiku 2023 r. do 11,7 proc. w listopadzie br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (z 24,8 proc. przed miesiącem do 30,9 proc.), "tekstylia, odzież, obuwie" (odpowiednio z 19,9 proc. do 24,5 proc.), "meble, rtv, agd" (z 17,1 proc. do 20,8 proc.).