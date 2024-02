Tak pękła chińska bańka na rynku nieruchomości. Co to oznacza dla świata?

Jedna z najistotniejszych decyzji podjęta przez chińskie władze w ostatnich tygodniach to ostateczna upadłość spółki Evergrande. Giganta rynku nieruchomości. Decyzję w tej sprawie ogłosił sąd w Hongkongu, przypieczętowując tym samym to, czego bali się inni uczestnicy chińskiego rynku. "Po blisko trzech latach zmagań, przetargów, dociekań i spekulacji okazało się, że - jednak żelazna - zasada 'zbyt wielki, by upaść' (too big to fail) nie obowiązuje w dzisiejszych Chinach" - podkreśla prof. Bogdan Góralczyk.