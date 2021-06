Ten zwycięża, kto nie boi się wyzwań. Polski Produkt Przyszłości

Projekty można było zgłaszać od 21 września do 3 października. Wystarczyły niespełna dwa tygodnie, by pojawiło się kilkaset ciekawych innowacyjnych rozwiązań.

Promujemy to, co polskie

Przez wszystkie lata – to XXIII edycja konkursu – do organizatorów wypłynęły łącznie 1073 projekty. Spośród nich 56 nagrodzono i 122 wyróżniono.

Najważniejsze, by zgłoszone wyroby lub technologie były innowacyjne, nowatorskie, pionierskie. Powinny być także na etapie wdrażania do produkcji lub wdrożone, ale nie wcześniej niż 24 miesiące przez złożeniem wniosku. No i oczywiście zgłaszający musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu.

– Wdrożenie innowacyjnego produktu to zwieńczenie długotrwałego i żmudnego procesu – setek godzin wytężonej pracy, a także nieskończonej ilości prób, błędów i powtórzeń – aż do skutku, aż do osiągnięcia sukcesu. W te działania zaangażowanych jest wiele osób, ich czas, umiejętności i duch walki. Zwycięstwo w konkursie jest nagrodą dla specjalistów za ich śmiałe marzenia, odwagę i upór w dążeniu do rozwoju – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.