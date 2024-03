Uszkodzony banknot? NBP podpowiada, co zrobić, aby odzyskał wartość

W obrocie znajdują się obecnie banknoty, które zostały wprowadzone do użytku 1 stycznia 1995 roku, oraz od 7 kwietnia 2017 roku obiegają banknoty w odświeżonym wzorze graficznym. Obydwie edycje nadal funkcjonują w obiegu i są ciągle ważnym środkiem płatniczym. Warto jednak mieć na uwadze, że nie wszystkimi banknotami da się uregulować należności w sklepach — informuje "Dziennik Łódzki".

Ryanair będzie torpedować CPK - Maciej Wilk #17

Jak wymienić zniszczone banknoty? NBP wyjaśnia

Co zrobić, gdy banknoty nie są akceptowane do wymiany w bankach z wyżej wymienionych przyczyn? NBP informuje, że w takim przypadku banknoty są przyjmowane na podstawie specjalnego wniosku przez banki i wysyłane do centrali NBP w celu wymiany.