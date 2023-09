W jakim nastroju jest gospodarka? GUS podał najnowsze dane

Koniunktura gospodarcza w przetwórstwie przemysłowym (NSA) w sierpniu 2023. Dane GUS

Jak czytamy w komunikacie GUS-u, we wrześniu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do prezentowanego w sierpniu br. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian lub pogorszenie zarówno składowych "diagnostycznych", jak i "prognostycznych".