Złoty gwałtownie zmienił kurs. Co się dzieje?

Dolar, euro, frank szwajcarski, funt brytyjski zyskują

Frank szwajcarski urósł mniej więcej o 0,60 proc. - nad ranem osiągał wartość poniżej 4,62 zł, by przed godz. 17:00 podskoczyć do 4,65 zł. Na szczęście dla frankowiczów dalszego rajdu nie było i ostatecznie szwajcarska waluta potaniała o grosz - do 4,64 zł. Funt brytyjski wykazywał się w poniedziałek znacznie większą zmiennością. W kilka godzin wartość waluty wzrosła z poziomu 5,05 do 5,07, by opaść o grosz i znów zdrożeć o pół. Wykres o godz. 17 zawędrował w okolicę 5,06 zł.