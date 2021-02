1 procent na OPP. Do kiedy należy wpłacić część podatku?

1% OPP — Jak przekazać?

Jak odprowadzić 1% podatku z deklaracji rocznej PIT z 2020 roku w 2021? W deklaracji znajdują się dwa pola, które należy uzupełnić, aby przekazać 1 procent. Należy w nich podać numer KRS organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz przekazywaną kwotę, która nie może jednak przekroczyć 1 procent osiągniętych dochodów. Bardzo istotne jest to, by wpisać właściwy numer KRS, gdyż błąd spowoduje, że pieniądze nie będą wpłacone wspieranej przez nas organizacji.

Wykazana kwota 1% musi wynikać albo z zeznania albo wynikać z późniejszej korekty zeznania złożonej nie później niż miesiąc od terminu ostatecznego na złożenie deklaracji rocznej. Jeżeli zatem termin ostateczny u rozliczających PIT-37 to 30 kwietnia 2021 roku, korektę ujmującą 1% lub korektę zmieniającą wysokość kwoty można złożyć 31 maja 2021 r. W przypadku podatników rozliczających się z ryczałtu mija z końcem stycznia, więc korektę można złożyć do końca lutego Urzędowi Skarbowemu.

Podatnik może udzielić w zeznaniu podatkowym zgody na przekazanie swoich informacji (danych osobowych) do obdarowanej organizacji. W takim wypadku zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania danych o darczyńcy. Te informacje mogą posłużyć OPP celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Wyrażenie zgody nie jest obligatoryjne do odprowadzenia 1% podatku, a więc podatnik może zachować swoje dane i pozostać anonimowy.