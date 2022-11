Brytyjski minister powiedział to na głos. Zapłacą wszyscy

To najbardziej jednoznaczna deklaracja Hunta w sprawie podatków przed jego czwartkowym sprawozdaniem budżetowym, gdy ma przedstawić plan zrównoważenia finansów publicznych. Będzie to zarazem ostateczne porzucenie przez Partię Konserwatywną obietnicy sprzed ostatnich wyborów z 2019 r., że przez całą kadencję parlamentu nie będzie ani nowych podatków ani podwyżek istniejących .

W wywiadach udzielonych w niedzielę stacjom BBC News i Sky News Hunt mówił, że będzie w czwartek "prosił wszystkich o poświęcenia", ale rozumie, że istnieją ograniczenia w kwestii tego, o co można prosić ludzi o najniższych dochodach.

Obniżenie progu

Jak podał "The Sunday Telegraph", rząd rozważa obniżenie ze 150 tys. funtów rocznie do 125 tys. progu, po przekroczeniu którego płaci się najwyższą stawkę podatkową wynoszącą 45 proc. Tę stawkę poprzednia premier Liz Truss i jej minister finansów Kwasi Kwarteng zamierzali całkowicie znieść, co oznaczało, że na ogłoszonych przez nich cięciach podatkowych - i wycofanych przez Hunta - najmocniej skorzystaliby najlepiej zarabiający.