Donald Tusk o Polskim Ładzie: to polski bałagan. Premier bankier zgotował ludziom ten los

Były premier Donald Tusk w trakcie wizyty na Warmii i Mazurach mówił m.in. o podatkach. Polityk przyznał, że "mamy bardzo poważny problem nie tylko z kosztami administracyjnymi takich projektów jak 500 plus, czy niedługo 800 plus".

- Generalnie, to co się dzieje w konsekwencji Polskiego Ładu, zaczyna być fundamentalnym zagrożeniem. Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak jest wielka firma, to jakoś dadzą radę, chociaż to też jest skomplikowane i kosztowne - tłumaczył Tusk. Dodał, że "Morawiecki urządził cyrk Polkom i Polakom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcą". Dodał, że Polski Ład powinien być nazywany "polskim bałaganem", szczególnie w kontekście karuzeli podatkowej.