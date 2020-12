Firmy odliczają świąteczne koszty. Wśród nich "zdalne wigilie"

– Nie ma przeszkód, by wydatki związane z wystrojem firmy, np. zakup choinki i świątecznych ozdób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. To już powszechny zwyczaj, który służy budowaniu pozytywnej atmosfery w kontaktach z klientami i kontrahentami – zaznacza na łamach dziennika Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP.