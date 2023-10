Fiskus zmienia zdanie ws. VAT. Ucierpią taksówki na aplikację

"Może to oznaczać problem kierowców współpracujących z platformami. Jedni, ci co korzystają ze zwolnienia VAT lub płacą go w zryczałtowanej wielkości, poniosą wyższy koszt operacyjny. Inni mogą mieć problem z płynnością finansową " - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"

Firma zaniżała przychód

Ponad 6,5 mln zł przychodu nie zadeklarowała do opodatkowania spółka świadcząca na terenie całego kraju usługi przewozowe przez mobilną aplikację – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu.

Inspektorzy skarbowi przeanalizowali transakcje rejestrowane na kasie fiskalnej i zestawili je z deklaracją podatkową CIT-8 złożoną przez kontrolowaną spółkę. - Analiza wykazała, że spółka nie zadeklarowała do opodatkowania większości przychodu – poinformował Sebastian Polański z biura prasowego Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Dodał, że analizie poddano również rachunki bankowe spółki, przez co potwierdzono wpłaty od operatorów aplikacji przewozowych za usługi wykonane przez firmę. - Wartość niezadeklarowanych do opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług przewozu osób wyniosła ponad 6,5 mln zł. Wpłynęło to na utratę prawa do stosowania przez spółkę preferencyjnej stawki opodatkowania CIT w wysokości 9 proc. Zgodnie z przepisami prawa preferencyjna stawka podatku może być stosowana w przypadku podatników, u których przychody podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro – wyjaśnił Polański.