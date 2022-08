Kanclerz Niemiec stanie przed komisją śledczą. W tle oszustwa podatkowe na miliony euro

Powiązania banku z partyjnym kolegą

Scholz odpierał jak dotąd wszelkie zarzuty, jednak obciąża go fakt, że to Kahrs był osobą, która "wspomagała bankierów z Warburga w kwestii cum-ex i utorowała im drogę do nadzoru finansowego, federalnego ministerstwa finansów i samego Scholza" – wyjaśnia dziennikarz Oliver Schroem, którego książka "Die Akte Scholz" (Akta Scholza) ma ukazać się w październiku.