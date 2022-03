Kolejna zmiana w Polskim Ładzie. Można będzie podzielić kwotę wolną

- Jeśli mamy kilka źródeł dochodu, będziemy mogli wskazać w tych miejscach, w których te dochody otrzymujemy, aby podzielić nam kwotę wolną, która jest podstawą do tego, aby obliczyć zaliczki na jedno, dwa lub trzy miejsca. W praktyce będzie to oznaczało, że w jednym miejscu można rozliczyć 300 zł, w dwóch miejscach po 150, w trzech po 100 zł — powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Soboń.

Dodał, że obecnie 3,8 mln Polaków ma źródło dochodów nie tylko z jednego miejsca. Może być to kilka etatów, czy etat i umowa zlecenia, czy działalność gospodarcza.

Polski Ład idzie do kosza

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników, którzy są w pierwszym przedziale skali podatkowej, a więc zarabiają do 120 tys. zł rocznie. Ponadto zamiany zakładają zlikwidowanie tzw. ulgi dla klasy średniej oraz wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym (do kwoty 8,7 tys. zł), ryczałcie i karcie podatkowej. Premier zapowiedział także zmiany przy odliczeniach dla samotnych rodziców. Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł pozostanie bez zmian.