Nadchodzi nowy podatek? Premier mówi "tak"

W poniedziałek 13 lutego Mateusz Morawiecki spotkał się w Sztokholmie z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. Na zwołanej konferencji prasowej politycy zostali zapytani o wprowadzenie tzw. windafall tax. To podatek od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych na szczeblu europejskim.

"Mechanizmy zostały wdrożone"

Premier Mateusz Morawiecki dodał, że zyski z tzw. windafall tax trafią do innych firm i obywateli . Wszystko po to, aby obniżać koszty związane z kryzysem energetycznym .

"My także je stosujemy"

Premier Szwecji, Ulf Kristersson, zaznaczył, że istnieją ramy prawne, które mogą wprowadzić takie podatki od nadzwyczajnych zysków. - My także je stosujemy. Już w ubiegłym roku te zyski były wysokie, także w tym roku to spore dochody, które trafiają do kieszeni szwedzkich konsumentów - odpowiedział Kristersson.