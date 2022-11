PKN Orlen ma do spłaty długi Lotosu. Skarb Państwa domaga się ponad 90 mln zł

Nie było jakichkolwiek przesłanek, by z tymi firmami nie robić interesów - odpiera te zarzuty Paweł Olechnowicz, prezes Lotosu w latach 2002-2016. - Z tego, co pamiętam, to nie były firmy "krzaki", które dopiero co się pojawiły na rynku, tylko ileś już lat funkcjonowały. Oferowały biokomponenty i tym handlowały ­- dodał.