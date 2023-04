Proszą o skanowanie kodu QR. Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów

Otwieranie linków lub załączników, a także skanowanie kodów QR zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne - poinformowało MF. Jak dodało, komputer może zostać wówczas zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem , co grozić może przekazaniem naszych danych nieuprawnionym osobom.

"Wniosek został pomyśle zatwierdzony"

Ministerstwo podało przykład takiego fałszywego maila. Nadawca zwracając się per "Drogi Obywatelu" w wiadomości sugeruje, że wniosek o automatyczny zwrot podatku za okres od stycznia 2023 do marca 2023 został pomyślnie zatwierdzony. Autor maila informuje, że aby odebrać zwrot podatku należy np. zalogować się do portalu internetowego skanując kod QR.