Przesyłki z Azji od lipca podrożeją. Koniec pobłażania

Koniec pobłażania ze strony służb państwowych wobec przesyłek z Azji. Od 1 lipca wchodzi w życie pakiet VAT e-commerce, które zmienią sporo w funkcjonowaniu tak przedsiębiorców, jak i konsumentów. Dyrektor departamentu podatku od towarów i usług Ministerstwa Finansów Paweł Selera ocenia, że to jedna z najważniejszych zmian w przepisach o VAT od momentu dołączenia Polski do Unii Europejskiej.

- Z jednej strony nastąpi uszczelnienie systemu, zwłaszcza w przypadku drobnych przesyłek z Dalekiego Wschodu (do wartości 150 euro), z drugiej - wprowadzane są ułatwienia w rozliczeniu VAT. Importowane z Azji drobne towary, które do tej pory nie zawierały podatku VAT, od 1 lipca będą opodatkowane - tłumaczy dyrektor w MF.

VAT za drobne przesyłki z Azji

Z punktu widzenia konsumenta najistotniejszym elementem wchodzącego pakietu niesie zmiana w dostawie towarów z krajów spoza UE. Najczęściej więc z Chin, ale także przecież od naszej diaspory w Wielkiej Brytanii. Zmiany mają przede wszystkim doprowadzić do tego, że podatek VAT od towarów z państw spoza UE będzie opłacany w kraju, do którego ów towar trafi.

Na dziś jest tak, że większość państw członkowskich zwalnia z podatku VAT przesyłki do 22 euro. Na tym jednak tracą państwa, które tego nie robią, czyli m.in. Polska. Produkty przysyłane do UE bez VAT są bowiem tańsze o około 20 proc.

- To pierwszy krok do uszczelnienia systemu - ocenia dyrektor w MF.

Po pierwsze sprzedawca będzie mógł skorzystać z nowo powstającego mechanizmu on stop shop. Dzięki niemu przedsiębiorca wszystkie przesyłki rozliczy w jednym z państw członkowskich. Bez znaczenia tutaj będzie fakt, że wysłane towary trafią do różnych państw UE.

Drugie rozwiązane to tzw. uregulowanie szczególne, zgodnie z którym podmiot, będący operatorem pocztowym np. Poczta Polska, dokonujący zgłoszenia przesyłki do odprawy będzie mógł dokonywać zgłoszenia miesięcznego, elektronicznego oraz odprowadzać VAT pobrany od odbiorcy przesyłki. Dotyczy to przesyłek, które nie będą rozliczane w IOSS.

Od teraz przy sprzedaży za pośrednictwem takich platform towarów o wartości do 150 euro to te platformy będą musiały naliczyć i odprowadzić VAT, jeżeli będą korzystać z IOSS. Transakcja między podmiotem chińskim a pośrednikiem nie będzie opodatkowana w UE, natomiast VAT-owi będzie podlegać dostawa między platformą i konsumentem.

Przedsiębiorca opłaci podatek w jednym z krajów członkowskich

Pakiet VAT e-commerce ma również uszczelnić system. Na dziś za miejsce dostawy przyjmuje się kraj wysyłki. Jeżeli będzie to na przykład Polska, miejscem dostawy i opodatkowania jest Polska. Jeżeli dostawca przekroczy progi obrotów (ustalane indywidualnie przez każde państwo), to musi się zarejestrować dla celów VAT.

Od 1 lipca w prawie podatkowym pojawi się nowy twór - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO). Co się zatem zmieni? Oznacza to ni mniej, ni więcej, ale jednolity próg obrotów w całej Unii. Ustalony on będzie na poziomie 10 tys. euro. Dla niektórych rynków oznacza to rewolucję, gdyż dziś w niektórych państwach próg ten jest ustalony na poziomie 100 tys. euro.