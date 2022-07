Przyjmują nowe prawo w rekordowym tempie. "To niemal tyle, ile przez całe lata 90."

Historyczne tempo produkcji prawa w Polsce

Od początku stycznia do końca czerwca 2022 r. ustanowiono w Polsce 955 aktów prawnych najwyższej rangi, czyli ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych. Liczą one 14 487 stron maszynopisu. To oznacza wzrost liczby stron aż o 75 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy uchwalono 8 349 strony nowego prawa.