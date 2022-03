Rząd obniży podatki. Ile reforma będzie kosztować? Są pierwsze szacunki

W czwartek rząd ogłosił kolejną reformę podatkową, która ma m.in. naprawić niektóre problemy z Polskim Ładem. W planach jest likwidacja ulgi dla klasy średniej, co dotknie ok. 3 mln Polaków. Do tego obniżona zostanie stawka PIT w pierwszym progu podatkowym: z 17 do 12 proc., ale pojawią się też inne, nowe rozwiązania.