Rząd podał warunek obniżenia podatków w Wielkiej Brytanii. Marzenie wielu się oddala

- Największe, najszybsze cięcie podatków, które premier i ja możemy zapewnić rodzinom w całym kraju, jest zmniejszenie o połowę inflacji, która zjada płace ludzi. Ona pcha w górę koszty cotygodniowych zakupów i to coś, co możemy dostarczyć szybko i pomoże każdemu - powiedział brytyjskimi minister finansów w piątek (27 stycznia) w londyńskiej siedzibie agencji Bloomberga.

W ten sposób Jeremy Hunt odniósł się do coraz głośniejszych sugestii posłów rządzącej Partii Konserwatywnej, że rząd powinien zmniejszyć obciążenia podatkowe. A te są na najwyższym poziomie od około 70 lat. Natomiast za niecałe dwa miesiące szef resortu przedstawi swój pierwszy budżet.

- Jesteśmy przywiązani (...) do gospodarki o niskich podatkach, a różnica między konserwatystami a laburzystami polega na tym, że my obniżamy podatki, kiedy możemy. Oni nie. A to dlatego, że uznajemy, iż gospodarka o niskich podatkach jest jednym z istotnych składników dynamizmu, przedsiębiorczości, zachęcania ludzi do podejmowania ryzyka. I dlatego chcemy to zrobić, gdy czas jest właściwy - dodał.

Nieudana próba obniżenia podatków w Wielkiej Brytanii

Pod koniec 2022 r. roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii spadła do 10,5 proc. Daje to nadzieję, że szczyt drożyzny mieszkańcy Wysp mają już za sobą. Nadal są to jednak poziomy, jakie poprzednio notowano ponad 40 lat temu.

Cięcia podatkowe w UK są planowane od dłuższego czasu. Po objęciu w połowie października stanowiska ministra finansów Hunt wycofał większość cięć podatkowych ogłoszonych zaledwie trzy tygodnie wcześniej przez rząd ówczesnej premier Liz Truss.

Rynki finansowe bardzo źle przyjęły pomysł, by ograniczenie podatków zostało sfinansowane poprzez wzrost zadłużenia kraju. Negatywna reakcja była głównym powodem tego, że Truss po zaledwie siedmiu tygodniach odeszła z urzędu.

Brytyjska gospodarka ma być najlepszą w Europie

Hunt przy okazji odniósł się do przyszłości brytyjskiej gospodarki. Zapewnił, że rząd Rishiego Sunaka ma plan na osiągnięcie "długoterminowego dobrobytu opartego na brytyjskim geniuszu i brytyjskiej ciężkiej pracy".

- Wieszczenie upadku Wielkiej Brytanii było błędne w przeszłości i jest błędne dzisiaj. Niektóre z ponurych prognoz opierają się na statystykach, które nie odzwierciedlają całego obrazu - stwierdził Hunt.

Szef resortu wskazał, że od czasu referendum w sprawie brexitu, czyli wyjścia królestwa z Unii Europejskiej, brytyjska gospodarka rośnie w mniej więcej takim samym tempie jak niemiecka. - Wielka Brytania jest przygotowana do odgrywania wiodącej roli w Europie i na całym świecie w sektorach wzrostu, które zdefiniują ten wiek - zapewnił.

Hunt obiecał wykorzystać możliwości, jakie daje brexit, aby pobudzić gospodarkę do silniejszego wzrostu, szczególnie poprzez podniesienie produktywności, co jak przyznał, jest największą jej słabością. - Nasz plan na rzecz wzrostu to plan zbudowany na swobodach, które zapewnia brexit - przekonywał.

