Rzecznik MŚP chce zmian w opodatkowaniu prezentów

Nowe podatki. "W przyszłym roku tylko podatek od sprzedaży detalicznej"

Rzecznik chciał, by kwota prezentów ewidencjonowanych, od której nie trzeba płacić podatku, wzrosła do 200 złotych. Z kolei wartość prezentów o niskiej wartości miałaby wzrosnąć z 10 do 80 złotych.

"Jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku, świadczący o dostrzeżeniu barier w tym zakresie, tym niemniej wciąż nieadekwatny do potrzeb przedsiębiorców" - ocenia Rzecznik.

Dlatego skierował do Ministra Finansów szereg uwag i postulatów zmian do Projektu, m.in. w zakresie podniesienia limitów kwotowych dla prezentów o małej wartości. Rzecznik podniósł, że adekwatne poziomy ww. limitów powinny wynosić co najmniej 150 zł (równowartość ok. 30 euro) w pierwszym przypadku i 45 zł (równowartość ok. 10 euro) w drugim.