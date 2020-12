"Ta podwyżka to kara śmierci". Branża e-papierosów chce zniesienia akcyzy

Pytanie czy to mało czy też dużo? W porównaniu z wyrobami tytoniowymi, akcyza na e-papierosy jest i tak pięć razy mniejsza. Przedsiębiorcy z branży tytoniowej twierdzą jednak, że akcyza w takiej formie, jakiej jest teraz, doprowadzi do bankructw setek polskich firm.

- Akcyza jako taka obowiązywać powinna, ponieważ porządkuje ona mechanizmy na rynku. Jej stawka jednak musi być urealniona, a to wymaga już analizy. Co do papierosów elektronicznych - analiza przeprowadzona w 2017 roku zakładała, że branża papierosów elektronicznych jest o wiele większa niż miało to wtedy miejsce - mówił w rozmowie z money.pl Szymon Parulski, doradca podatkowy z kancelarii Parulski&Wspólnicy.