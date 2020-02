Twój e-PIT już za dwa tygodnie. 35 mln dokumentów

"Do 31 stycznia KAS otrzymała niemal 35,3 mln dokumentów. To o ok. 200 tys. więcej niż w 2019 r. Teraz w oparciu o zebrane dane, zostaną wygenerowane e-PIT-y dla podatników. Zostaną one upublicznione 15.02 w usłudze Twój e-PIT" - informuje resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.