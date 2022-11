VAT na paliwa wróci. Sasin: wykonamy to z bólem serca

- Zrobimy wszystko, by Polacy jak najmniej to odczuli - zapewnił we wtorek minister aktywów państwowych Jacek Sasin pytany, co stanie się z cenami paliw od nowego roku, gdy przywrócony zostanie na nie VAT. Dodał, że zaapeluje do spółek Skarbu Państwa, by redukowały zyski, aby ceny wzrosły jak najmniej. Rząd będzie musiał przywrócić także wyższe stawki VAT w przypadku energii elektrycznej i nawozów.