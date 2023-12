Ważą się losy podatku. Wiceminister mówi, jaka opcja jest na stole

Michał Kołodziejczak był w poniedziałek gościem Polsat News. Pytany był m.in. o to, co będzie w sytuacji, w której protest przewoźników i rolników na przejściach granicznych z Ukrainą będzie nadal trwał przez kolejne tygodnie, bo nie uzyskają oni tego, o co postulują.

Będzie spotkanie z ministrem finansów

Odniósł się też do kwestii podatku rolnego, bo - jak zaznaczył - "jeden z warunków rolników to, by został on na poziomie z tamtego roku". - Ja też przychylam się do tego. Nie ma dzisiaj takich przesłanek gospodarczych, by on wzrastał o 21 procent. To jest koszt 355 milionów zł dla budżetu państwa - stwierdził Kołodziejczak.