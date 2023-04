Wyższy podatek dla informatyków. Nowa interpretacja urzędu skarbowego

Informatycy będą płacić wyższe podatki. Fiskus wydał niekorzystne dla nich interpretacje. "GW" przypomina, że "przedsiębiorcy z branży IT mogą płacić 12- lub 8,5-proc. ryczałt".

Dr Sekulski zwrócił uwagę, iż "do tej pory było jasne, że 12-proc. podatek płacili ci, którzy zajmowali się oprogramowaniem albo usługami związanymi z doradztwem w oprogramowaniu". Chodzi o modyfikację oprogramowania, działania przy kodzie źródłowym. Dlatego, jeśli informatyk pracował np. nad logiką automatyzacji lub dokumentacją techniczną, to płacił niższy podatek. Ale to się zmieniło.