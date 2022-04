Zerowy VAT na żywność zostanie z nami dłużej

Obniżony do zera VAT na ok. 2/3 produktów spożywczych obowiązuje od 1 lutego i zgodnie z pierwotnym planem tak miało być do końca lipca.

Z informacji "Rz" wynika jednak, że zerowy VAT zostanie przedłużony o sześć miesięcy. – W obecnych realiach podniesienie cen o 5 proc. przez VAT spowodowałoby istną lawinę podwyżek. Nie można na to pozwolić, ponieważ ceny i tak rosną rekordowo – twierdzi źródło.

Zerowy VAT na żywność

Bartosz Urbaniak, szefa bankowości agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, zwraca uwagę, że częściowo pomysł zniesienia VAT na żywność byłby pomysłem niezłym, gdyby nie to, że nie jest on bardzo skuteczny. - Założeniem zerowego VAT było to, że podstawowe produkty spożywcze nie drożeją. Tymczasem pszenica kosztowała 600 zł, a w tym roku pokonała granicę 2 tys., mięso podrożało o połowę, więc zdjęcie kilku procent podatku nie zatrzymało i nie zatrzyma cen żywności – podkreślił w rozmowie z dziennikiem.

Dodał, że środki, którymi dysponuje rząd, są niewspółmierne do skali zjawiska. - Rząd nie jest w stanie powstrzymać skoku cen żywności, to jest zjawisko globalne. A ten globalny wzrost zaczął się jeszcze przed kryzysem związanym z wojną w Ukrainie, wojna jeszcze go wzmogła – dodaje.

"Podkreśla, że podwyżki cen żywności będziemy mieli więc i tak, ale państwo, jeśli utrzyma zerową stawkę, na tym nie zarobi" - czytamy.

