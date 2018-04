To ostatni tydzień na rozliczenie z fiskusem. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, podpowiadamy, w jaki sposób skorzystać z przysługujących ulg. Wyjaśniamy m.in., który formularz będzie potrzebny i jak prawidłowo go wypełnić.

Przypominamy, do rozliczenia z fiskusem skorzystać można na przykład z bezpłatnego programu.

Polub money.pl na Facebook: