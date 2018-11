Afera KNF. Po słowach liderki Nowoczesnej dotyczących Kaczyńskiego PiS zapowiada pozew

- To jest afera Kaczyńskiego, nie bawmy się w eufemizmy – tymi słowami odniosła się w rozmowie z "Rzeczpospolitą" do afery KNF Katarzyna Lubnauer. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek odpowiada: Ta sprawa zakończy się w sądzie.

- To on oddał je na żer swojej partii. To ośmieliło aparat PiS do uczynienia z nich prywatnych, partyjnych folwarków. To jest afera Kaczyńskiego, nie bawmy się w eufemizmy – stwierdziła w rozmowie z dziennikiem Lubanuer.