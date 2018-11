Petru interweniuje w Kancelarii Premiera

- Podjąłem dziś interwencję poselską w KPRM. Afera KNF zaczęła się w Kancelarii Premiera - poinformował w piątek po południu Ryszard Petru. Przewodniczący koła poselskiego Teraz! domaga się odpowiedzi od premiera Morawieckiego m. in. w kwestii kontaktów szefa rządu z Markiem Chrzanowskim.

Czego polityk domaga się od premiera? Po pierwsze, listy wszystkich spotkań premiera Morawieckiego oraz jego poprzedniczki Beaty Szydło z Markiem Chrzanowskim. Do tego notatek, stenogramów i innych materiałów, sporządzonych w trakcie takich spotkań. Co więcej, Petru chce również uzyskać dostęp do notatek ze spotkań premiera z prezesem NBP i szefem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od początku kadencji.