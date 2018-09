Premier Litwy Człowiekiem Roku Forum w Krynicy. Kto na niego głosował i za co lubi go rząd

Fot. Pawel Wisniewski/East News Saulius Skvernelis - to on został w tym roku nagrodzony przez radę Forum w Krynicy

Głosowanie na Człowieka Roku Forum w Krynicy budzi zawsze wielkie emocje zarówno w świecie biznesu, jak i polityki. Tym razem atmosferę jeszcze podgrzał premier Morawiecki, który poprosił, by na niego nie głosować. Skorzystał premier Litwy - Saulius Skvernelis.

AKTUALIZACJA: 21:10

I wszystko jasne! Litewski premier Saulius Skvernelis dołączył do grona laureatów nagrody, wśród których jest też Donald Tusk, Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski. Do prestiżowej nagrody był nominowany w tym roku zarówno polski premier, jak i na przykład Robert Biedroń.

Spekulowano jednak, że w tym roku nagroda trafi do szefa rządu. Morawiecki miał jednak prosić organizatorów, by jego w głosowaniu nie uwzględniać. Skąd taka prośba? Nieoficjalnie mówi się w Krynicy, że przyczyna leży w sytuacji z zeszłego roku. Wtedy Morawiecki miał konkurować o wyróżnienie z ówczesną premier, Beatą Szydło. Wiele serwisów sugerowało, że to zajmujący wtedy fotel wicepremiera Morawiecki ma wygrać ten pojedynek. Ostatecznie jednak w tajnym głosowaniu zwyciężyła Beata Szydło.

Rok przed nią statuetkę otrzymał węgierski premier Viktor Orban, a trzy lata temu - prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pierwszą nagrodę przyznano w 1999 r. Trafiła do Wiktora Juszczenki i Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Saulius Skvernelis Człowiekiem Roku w Krynicy



To właśnie za litewskim premierem mieli lobbować liczni politycy rządzącego obozu, którzy są na miejscu w Krynicy.

Ciepłych słów premierowi Skvernelisowi politycy PiS nie szczędzą też w oficjalnych wypowiedziach - Dzięki temu, że jest bardzo dobra relacja między panem premierem Litwy a panem premierem Morawieckim, nasza współpraca z Litwą układa się coraz lepiej w różnych obszarach. Polacy mieszkający na Litwie również skorzystają z naszej współpracy - mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

I litewski premier często powtarza, że jego kraj i Polska to "strategiczni partnerzy", zarówno jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, jak i o bezpieczeństwo energetyczne. Zaznaczał też, że polska mniejszość powinna mieć możliwość kształcenia w ojczystym języku "od przedszkola do szczebla uniwersyteckiego" - a to było często kwestią sporną w stosunkach pomiędzy oboma krajami. Litewski parlament ma natomiast niebawem zająć się projektem ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk, a więc w tym polskich, w oficjalnych dokumentach.

Człowiek Roku w Krynicy. Kto wybiera zwycięzcę?

Tytuł Człowieka Roku przyznaje 36-osobowa rada Forum. Na jej czele stoi twórca imprezy Zygmunt Berdychowski. Wśród członków są czołowi politycy - zarówno byli jak i obecni, duchowni, przedsiębiorcy oraz dziennikarze. Zasiadają tam m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Leszek Miller, abp Marek Jędraszewski, Rafał Trzaskowski, Stanisław Gawłowski, Maciej Łopiński czy Paweł Lisicki. Głosowanie jest tajne.

Poza premierem Litwy i prezydentem Słupska nominowani w tym roku są: rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, były wicepremier Grzegorz Kołodko, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i prezes PAH Janina Ochojska.

Poza nagrodą Człowieka Roku rada wybiera również Firmę Roku. Ostatnio ta statuetka trafiła do Alior Banku, a rok wcześniej do Playa.

