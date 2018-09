Ikea wycofuje jednorazowe produkty. Znikną ze wszystkich sklepów sieci do końca 2019

Do końca 2019 roku Ikea na całym świecie wycofa produkty jednorazowego użytku; te, które sprzedaje i te, które np. są używane w restauracjach - zapowiedziała w rozmowie z money.pl przy okazji Forum Ekonomicznego w Krynicy Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Ikea Retail Polska.

- W Polsce mamy plan, żeby to zrobić nawet wcześniej - dodała. Jak mówiła, symbolem przemiany w kierunku bardziej zrównoważonej konsumpcji jest rezygnacja z plastikowych słomek, które są ogromnym, środowiskowym problemem.



- Słomki pojawiły się w latach 60. To ukochany produkt wielu osób. Nadal mamy je w ofercie. Myśleliśmy, że rozwiązanie problemu bedzie możliwe dzięki recyklingowi. W idealnym świecie człowiek po użyciu słomki wyrzucałby ją do odpowiedniego kosza. Ten świat nie nastąpił i podjęliśmy strategiczną decyzję, że musimy iść w innym kierunku - mówiła Dulko-Gaszyno, wyjaśniając skąd wzięła się decyzja o całkowitej rezygnacji z jednorazowych produktów.

Zaznaczyła, że Ikea od dawna była wyczulona na sprawy ekologii, a od ok. 6 lat realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, która opiera się na wykorzystywaniu w większym stopniu recyklingu oraz inspirowaniu do tego także klientów. - Chodzi o to, co się dzieje z naszym produktem w domu, jak nadać mu drugie życie po tym, jak straci pierwotną funkcję - mówiła.

