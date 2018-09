Katowice będą liderem elektromobilności. Już wkrótce powstanie 30 stacji ładowania aut elektrycznych

Fot. money.pl Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Tauron od przyszłego roku będzie oferował usługę komercyjnie - firmom i samorządom.

30 stacji do ładowania aut elektrycznych, do tego kilkanaście pojazdów do wypożyczenia. Spółka Tauron chce rozwinąć w Katowicach elektromobilność - zapowiedział w rozmowie z money.pl wiceprezes spółki Jarosław Broda. Jeżeli rozwiązania sprawdzą się w tym mieście, projekt będzie kontynuowany w innych miejscach w Polsce.

- Taka firma jak Tauron ma przynajmniej dwojaki interes ekonomiczny. Po pierwsze zwiększenie zużycia energii jest dla nas korzystne, bo jesteśmy dużym producentem energii. Po drugie, w związku z ustawą o elektromobilności i trendami, które widzimy, infrastruktury będzie przybywało. W związku z tym umiejętność świadczenia komercyjnych usług budowy i obsługi infrastruktury, to może być rentowny biznes wcześniej, niż sama sieć ładowania - wyjaśnił wiceprezes Jarosław Broda.

