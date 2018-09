Orlen wprowadza polskie produkty nie tylko na polskie stacje

- Dziś przekroczyliśmy 60 proc. udziału polskich produktów na polskich stacjach - poinformował podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

- My nie tylko mówimy o patriotyzmie gospodarczym, ale również go realizujemy. Dziś przekroczyliśmy 60 proc. udziału produktów od polskich producentów na polskich stacjach. Do tego 80 proc. wszystkich w naszej ofercie jest wyprodukowana w Polsce - mówił Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen dodał, że polskie produkty sukcesywnie będą pojawiać się także na ponad 1000 stacji będących własnością sieci zlokalizowanych w Niemczech i Czechach. Na pytanie o to, czy liczba 1000 w portfolio koncernu jest liczbą docelową Daniel Obajtek nie odpowiedział wprost. Stwierdził jedynie, że "każda firma rozgląda się za biznesem”. - To jest wpisane w DNA firmy. Jeżeli coś się zepnie ekonomicznie, to będziemy w tym kierunku szli - zapewnił.

