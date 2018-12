Agencja Rozwoju Przemysłu idzie po MŚP. Ma dla nich przynajmniej 200 mln zł

- W 2019 r. na ten cel planujemy około 200 mln zł (...), ale będziemy reagowali na konkretne potrzeby i środki mogą być większe - powiedział o nowej ofercie ARP skierowanej do małych i średnich firm dyrektor zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu Konrad Trzonkowski.

Przez lata misją Agencji Rozwoju Przemysłu było finansowanie potrzeb największych polskich przedsiębiorstw. Niejednokrotnie pogrążonych w poważnych problemach, jak miało to miejsce choćby w przypadku stoczni. Od roku 2019 do oferty ARP trafią także produkty skierowane do znacznie mniejszych podmiotów.