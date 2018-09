Polacy zobaczyli bolid Formuły E. Będzie się ścigał ulicami miast

- W Formule E wyścigi odbywają na ulicach miast. Są bliżej kibiców, którzy nie muszą jeździć na odległe tory, jak ma to miejsce w Formule 1 – wskazuje Wojciech Dziwisz z ABB. Firma zaprezentowała pierwszy raz w Polsce najnowszy bolid, który będzie jeździł w rajdach pojazdów elektrycznych.



- Koncepcja Formuły E polega na tym, by sprowadzić ten wyścig do miasta. Każdy, kto zdecyduje się zobaczyć takie wydarzenie, będzie miał również okazję poznać najnowsze trendy związane z elektromobilnością – powiedział kierownik ds. rozwoju elektromobilności w ABB Wojciech Dziwisz, z którym money.pl rozmawiał przy okazji kongresu Impact Mobility'18 w Katowicach.

Według niego wyścigi Formuły E są doskonałym sposobem na to, by przybliżyć najnowsze rozwiązania technologiczne jak najszerszemu gronu odbiorców. Jedną z takich nowinek technologicznych jest właśnie Bolid Gen 2.

Maszyna została zaprezentowana podczas Impact Mobility'18 w Katowicach. Pojazd zwraca uwagę swoim futurystycznym wyglądem. We wnętrzu skrywa elektryczny silnik, który rozpędza się do 100 km/h ciągu 2,8 sekundy. Całe auto waży ok. 1 tony. Ma dwie baterie, które są dwa razy mniejsze w porównaniu z poprzednim modelem.

