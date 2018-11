Totalizator Sportowy: 19 groszy z każdej złotówki gier LOTTO wspiera sportowców

Aida Bella wyjaśnia, że Totalizator przekazuje co roku setki milionów złotych na wsparcie sportu. Jak dodaje, do sportowców w całej Polsce trafia aż 19 groszy z każdej złotówki, którą wydajemy na gry LOTTO.

_ Zobacz co Aida Bella, rzecznik Totalizatora, mówi o współpracy firmy ze sportowcami _

- Pieniądze zasilają budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki, które to przeznacza te środki na budowę czy remonty obiektów sportowych. Korzystają z nich nie tylko sportowcy, ale też nasi gracze. Tak naprawdę każdy, kto gra w Lotto może się czuć mecenasem polskiego sportu – mówi Aida Bella, która jest jednocześnie polską łyżwiarką szybką specjalizującą się w short tracku, wielokrotną mistrzynią Polski i brązową medalistką Mistrzostw Europy.

Totalizator przygotowuje olimpijczyków

Aida Bella wyjaśnia, że Totalizator Sportowy przekazuje też gigantyczne środki na sport nie tylko z tego co wydają gracze, ale również z własnego budżetu. Pieniądze te zasilają takie projekty, jak np. Szóstka w Lotto.

Program wspiera działania sześciorga utalentowanych sportowców. Są to Patrycja Maliszewska (short track), Sebastian Kłosiński (łyżwiarstwo szybkie), a także Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Springwald, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann (wioślarska czwórka podwójna).

Współpraca z wioślarkami będzie trwała do rozpoczęcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku, a z przedstawicielami short track'u i łyżwiarstwa szybkiego – do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.

Ponad 700 milionów złotych wsparcia

- Totalizator Sportowy pełnił i nadal pełni szczególną rolę w dziele wsparcia polskiego sportu. Wynika to z faktu, że działa na rzecz tej niezwykle ważnej społecznie dziedziny nieprzerwanie od ponad 60 lat, a ponadto przekazuje na ten cel kwoty liczone w miliardach złotych. Tylko w 2017 roku z tytułu dopłat do gier LOTTO odprowadziliśmy do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ponad 744 mln zł – podsumowuje Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.