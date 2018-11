Tylko w money.pl. P.o. szefa KNF: Najbliższy plan to wzmocnienie Komisji

- Skupiam się na zachowaniu ciągłości Komisji Nadzoru Finansowego, a także Urzędu KNF – powiedział money.pl Marcin Pachucki. P.o. szefa Komisji dodał, że będzie pracował nad przywróceniem zaufania do instytucji.

Jak dodał, możliwe jest wzmocnienie Komisji: - Chodzi o rozszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego. Senat pracuje nad tymi zmianami. Komisja jest w stanie pracować tak dobrze, jak było to do tej pory. Staramy się dbać o system finansowy w Polsce – wyjaśnił Pachucki.

Pytany o możliwość powrotu nadzoru nad bankami do Narodowego Banku Polski powiedział:

- To decyzja polityczna. Nie jestem uprawniony do wskazywania w jakim kierunki pewne zmiany powinny iść – tłumaczył nowy p.o. szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Jak dodał, nie wyklucza on zmian w Komisji.