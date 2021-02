Koniec marki Axa. W połowie roku zniknie z rynku

Andrzejo 25 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

AXA obecnie najgorszy ubezpieczyciel na rynku. Mają atrakcyjne bardzo niskie kwoty za polisy ale... jak dochodzi do zalania mieszkania np to ich wypłaty są śmiesznie niskie. UNIQA do tej pory była ok. Mam nadzieję, że trochę opanują ludzi z działu weryfikacji AXA bo to ile wypłacali to były totalne jaja.