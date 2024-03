Największa firma pożyczkowa trafiła na listę KNF. Wyjaśniamy, dlaczego

Nie chodzi o pożyczki

O decyzji KNF poinformowała komunikatem 29 lutego. Wskazano w nim, że zarówno zawiadomienie do prokuratury, jak i wpis na listę ostrzeżeń KNF, odnoszą się do zdarzenia z 2019 roku, które nie jest związane z prowadzoną przez Everest Finanse działalnością pożyczkową.

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do prezesa spółki Everest Finanse. Chcieliśmy dowiedzieć się, o jakie zdarzenie dokładnie chodzi. W odpowiedzi Zbyszko Pawlaka czytamy, że Everest Finanse we wskazanym przez nadzór okresie była wpisana do rejestru agentów KNF. Według prezesa spółka posiadała także stosowną umowę z zakładem ubezpieczeń: Inter Partner Assistance (AXA).

Klub Bociana popularyzował ubezpieczenia

Zgodnie z art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązuje zakaz otrzymywania wynagrodzenia lub innych korzyści w przypadku ubezpieczeń zawieranych na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczeń grupowych . Chyba że są to ubezpieczenia zawarte na rachunek członków stowarzyszeń. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy.

Spod powyższego zakazu wyłączono bowiem umowy ubezpieczenia grupowego zawarte na rachunek pracowników czy członków stowarzyszenia. Zrobiono to z uwagi na ważną funkcję społeczną, jaką pełnią grupowe ubezpieczenia - dzięki tej formule polisa może być w przystępnej cenie, niemożliwej do osiągnięcia w przypadku ubezpieczeń indywidualnych.

Wybieg prawny

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do Zbyszko Pawlaka. Chcieliśmy dowiedzieć się, ilu klientów pożyczkowych przystąpiło do stowarzyszenia w latach 2019-21 oraz ilu takich członków kupiło polisy w tym czasie.

Zbyszko Pawlak odmówił odpowiedzi na nasze pytania, tłumacząc, że nie może wypowiadać się w imieniu podmiotu, którego nie reprezentuje. Rzecz w tym, że do 7 lipca 2023 r. to właśnie Pawlak kierował zarówno Klubem Bociana, jak i firmą Bocian Pożyczki, dlatego to do niego zwróciliśmy się z tymi pytaniami.