Oni na podwyżki nie czekali. Zabrakło deklaracji premiera dla 2 mln Polaków

Nick 43 min. temu

Jak są tacy hojni, to niech dają ze swoich pieniędzy. Rozdawnictwo i trwonienie grubych miliardów z długu i naszych podatków, to działanie na szkodę państwa. Nie mam nic przeciwko podwyżkom dla nauczycieli, pod warunkiem, że zrobią to bez zadłużania i zrównoważą wreszcie budżet. Tylko w przyszłym roku chcą nas zadłużyć na kolejne 187 miliardów złotych, a sam koszt obsługi zadłużenia to w 24 roku około 67 miliardów złotych! Dość!