Ubezpieczenie samochodu. Jaką polisę wybrać?

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń z samego OC komunikacyjnego Polacy otrzymali w pierwszym kwartale 2020 r. prawie 2,5 mld zł odszkodowań. To o ponad 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Te dane nie powinny dziwić, bo samochodów nad Wisłą przybywa systematycznie z roku na rok. Rośnie też zainteresowanie ubezpieczeniami komunikacyjnymi .

Autocasco to nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni samochód. Dzięki polisie AC kierowca może uzyskać odszkodowanie, kiedy jego auto zostanie uszkodzone, zniszczone lub skradzione. Na rynku jest wiele różnych ubezpieczeń AC, dlatego warto wy-brać dobre Autocasco - dobre to znaczy takie, które będzie dopasowane zarówno do kierowcy, jak i jego auta. Za pośrednictwem Santander Bank Polska możesz uzyskać dodatkowe zniżki dzięki bezwypadkowej historii ubezpieczenia OC i AC. Jeszcze niższą składkę zapłacisz, jeśli zamierzasz ubezpieczyć samochód marki Dacia, Fiat, Opel lub Skoda. Ponadto w ramach Autocasco kupionego za pośrednictwem Santander ubezpieczenie szyb otrzymasz bez dodatkowych opłat.