Wypadki na wakacjach. Koszty leczenia idą w dziesiątki tysięcy złotych

Bez polisy ani rusz za granicę

Według danych tego ubezpieczyciela za okres od lipca 2023 do czerwca 2024 prawie 70 proc. klientów biur dokupiło do podstawowego, obowiązkowego wariantu, ubezpieczenie dodatkowe z sumami ubezpieczenia na koszty leczenia powyżej 200 tys. zł. Niektórzy klienci ubezpieczali się nawet na 1,25 mln zł.

Od czego się ubezpieczyć w podróży

Ubezpieczony, przebywając w Kenii, zakrztusił się podczas posiłku kawałkiem kości kurczaka. Wymagana była hospitalizacja, operacja i transport medyczny do Polski. Koszt udzielonej pomocy to 647 tys. zł.

Kolejny przykład. U 58-letniego mężczyzny przebywającego w Grecji doszło do zaostrzenia choroby przewlekłej, na skutek czego w stanie krytycznym trafił do szpitala w Atenach z krwawieniem z przewodu pokarmowego. Nie miał przy sobie karty EKUZ. Same przeloty – do szpitala w Atenach, a następnie do Polski, w asyście medyków kosztowały ok. 40 tys. zł. Sumaryczny koszt leczenia szpitalnego nie jest jeszcze znany.