Zmiany w rozliczeniu PIT. Ministerstwo Finansów zapowiada rewolucję, koniec z wypełnianiem druków

Fot. Beata Zawrzel/REPORTER

Koniec kłopotów z rozliczaniem PIT i wypełnianiem formularzy. Rząd szykuje małą rewolucję dla sporej grupy podatników. Najprawdopodobniej już w tym roku to urzędnicy będą uzupełniali za nas deklaracje podatkowe. Wystarczy jeden wniosek. Skarbówka w kilka dni odeśle przygotowane rozliczenie. - Zmieniamy filozofię - zapewnia Tomasz Strąk, dyrektor departamentu administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów.

- Chcemy jak najbardziej usprawnić podatnikom rozliczenie elektroniczne. Teraz to zajmie kilka minut - zapewnia wiceminister Marian Banaś. Ministerstwo Finansów właśnie przedstawiło propozycje zmian.

Do tej pory rozliczenia roczne wyglądały tak: podatnik przygotowywał formularz podatkowy, a skarbówka go skrzętnie kontrolowała. Od połowy marca ma być zupełnie inaczej. To fiskus przygotuje wypełniony formularz, a podatnik go tylko zatwierdzi. Do złożenia rocznej deklaracji podatkowej wystarczy - według zapowiedzi Ministerstwa Finansów - tylko kilka minut.

- Zmieniamy filozofię, nie będziemy pytać podatnika o dane, które mamy - tłumaczył Tomasz Strąk z Ministerstwa Finansów na piątkowej konferencji prasowe.

Jak będzie wyglądać rozliczanie po zmianach? Pracownicy na umowach o pracę, ale również zleceniobiorcy i wykonujący dzieła (dostający od pracodawcy PIT-11) będą mogli złożyć wniosek do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania rocznego.

By to zrobić, wystarczy wypełnić krótkie oświadczenie. Znajdą się w nim podstawowe dane, rok zeznania podatkowego, numer PESEL, adres mailowy oraz numer telefonu. Poza tym będziemy musieli wskazać adres urzędu skarbowego, do którego kierujemy oświadczenia i podać informację o organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć 1 proc.

Formularz będzie można wysłać przez aplikację eDeklaracje, portal podatkowy lub bankowość elektroniczną.

E-Deklaracje to narzędzie rządowe, które umożliwia użytkownikom opcję założenia indywidualnego konta na Portalu Podatkowym i skorzystania z pomocnego kreatora formularzy. Przez system złożono już 60 mln dokumentów. Od dawna znany, ale rzadziej wykorzystywany, jest portal podatkowy. Nowością jest za to bankowość elektroniczna. W tym wypadku sytuacja będzie analogiczna do składania wniosku o pieniądze z "Rodzina 500+". Po zalogowaniu do systemu bankowego widoczne będą wnioski do uzupełnienia. Wśród nich znajdziemy właśnie deklarację podatkową.

Tak jak do tej pory, potwierdzenie tożsamości nastąpi przez podanie przychodu za ubiegły rok, podpis kwalifikowany lub samo logowanie do banku. Ministerstwo spodziewa się, że to właśnie droga bankowa będzie najczęściej wybierana - jest najprostsza i dobrze znana. W tej chwili resort nie mówił, z którymi bankami zamierza podjąć współpracę.

Już samo wysłanie oświadczenia do skarbówki będzie traktowane jako spełnienie obowiązku złożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok. W ciągu maksymalnie pięciu dni fiskus odeśle do nas - drogą mailową - wypełnioną deklarację. I to podatnik będzie mógł skontrolować urzędników. Podatnik może zaakceptować rozliczenie, zgłosić uwagi lub... zignorować wiadomość. W ostatnim przypadku skarbówka uzna, że była to milcząca akceptacja.



Przy wykorzystaniu nowej opcji będziemy mogli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem (w formularzu wystarczy zaznaczyć taką opcję i podać dane małżonka), wykorzystując ulgę na dziecko lub ulgę rehabilitacyjną. Podatnik zakreśla jedno pole na formularzu, a urzędnicy będą musieli uwzględnić odpowiednią ulgę.

Oprócz tego na zmianach skorzystają emeryci i renciści. Ci, którzy chcieli przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego i tak musieli wypełniać cały formularz podatkowy. Teraz - również drogą elektroniczną - będą mogli wysłać prosty dokument, w którym wskażą komu przekazać 1 proc.

Zdaniem Ministerstwa Finansów nawet osoby słabo radzące sobie z komputerami poradzą sobie z tymi dokumentami. Według resortu czas wypełniania formularza skróci się z 20 minut do zaledwie 1 minuty.

W piątek resort Mateusza Morawieckiego przedstawił założenia ułatwień w systemie rozliczania podatku dochodowego dla osób fizycznych. Zmiany zaakceptował Komitet Stały Rady Ministrów, niebawem trafią do Sejmu. Przedstawiciele resortu finansów liczą, że zmiany wejdą w życie już od 15 marca.

Oczywiście w dalszym ciągu podatnicy będą mogli składać papierowe zeznania podatkowe w urzędach lub samodzielnie wypełniać formularze w elektronicznych systemach. Pomoc urzędników jest dodatkową opcją. W zeszłym roku wpisywaniem danych do systemu zajmowała się armia 15 tys. urzędników. Ministerstwo finansów jest przekonane, że część z tych osób teraz będzie można przekierować do innych zadań - między innymi do ścigania nieprawidłowości VAT.