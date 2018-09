Konwencja wyborcza PiS. Kaczyński: My nasze zapowiedzi realizujemy

Fot. Bartłomiej Zborowski Jarosław Kaczyński ma być twarzą PiS w wyborach samorządowych.

W niedzielę rządząca partia nakreśla strategiczne kierunki swoich działań tuż przed wyborami samorządowymi. - Jeszcze będą lecieć na nas kamienie - mówił Kaczyński.



Kluczowe rzecz jasna jest tu przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Zgodnie z zapowiedziami, zapewnienia prezesa PiS mają sprawnie przekuć się na już bardzo konkretne propozycje programowe kampanii samorządowej, ale tez i przyszłych wyborów europejskich i parlamentarnych.

- Jeszcze będą lecieć na nas kamienie, ale dotrzymujemy słowa. Polityka jest trudna jeżeli chce się działać dla społeczeństwa - mówił Kaczyński. Prezes PiS dodał, że jego partia nie idzie w tych wyborach po to, aby się rozliczać.

Szef PiS kolejną wypowiedzią chciał rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące miejsca polityki zagranicznej. Jak zapewnił PiS zdaje sobie sprawę, że Polacy chcą być w Europie i chcą być w Unii Europejskiej.

- Dla Polaków obecność w UE to ta najkrótsza droga do tego, by zyskać równość, jeżeli chodzi o poziom życia, poziom zarobków, komfort życia - mówił Kaczyński. Potem prezes PiS przeszedł z poziomu europejskiego i ogólnopolskiego do samorządowego.





- Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy chcemy samorządów, które będą współpracować z rządem i podnosić komfort życia Polaków, czy takich, które będą ten rząd atakować - mówił Kaczyński.

Podczas konwencji głos zabrał też kandydat tej partii na prezydenta Warszawy, który skrytykował obecnie zarządzających miastem. - Dzisiaj chciałbym zadać pytanie wyborcom: czy uważacie, że Warszawę stać tylko na to, co prezentuje PO? - mówił Patryk Jaki.

Na scenie pojawiła się tez kandydatka na prezydenta Krakowa. - Po trzech latach od wyborów Polakom żyje się lepiej, ale to nie znaczy, że nasza praca jest zakończona. Przed nami szansa, aby ta dobra zmiana zeszła do samorządu - mówiła Małgorzata Wasserman.

Na konwencji był też czas dla kandydatki na prezydenta stolicy Dolnego Śląska. - Pora na Wrocław, który będziemy na miarę naszych marzeń. Chcę uczynić go miejscem jeszcze lepszym do życia. Uczynię go miejscem, które łączy - mówiła Mirosława Stachowiak Różecka.

Rzeczniczka partii Beata Mazurek jeszcze przed startem konwencji informowała, że propozycje przedstawione przez premiera Morawieckiego głównie dotyczyć będą najbliższych działań rządu, a słowa prezesa należy interpretować jako strategie bardziej dalekosiężną.

Zaraz po konwencji politycy PiS mają ruszyć w Polskę. To na spotkaniach z wyborcami politycy Prawa i Sprawiedliwości mają wyjaśniać i uszczegóławiać to co zostało wypowiedziane 2 września podczas konwencji.

Jak już pisaliśmy w money.pl w niedzielę 18 sierpnia w Sandomierzu podczas poprzedniej ogólnopolskiej konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Premier powiedział, że chce, aby PiS wygrało wybory samorządowe, by móc "zmieniać w samorządzie Polskę na lepsze, tak jak zmienia ją rządzie".

Morawiecki przypomniał, że partii udało się osiągnąć większe wpływy do budżetu dzięki uszczelnieniu VAT. Dodał, że PiS zamierza wprowadzić kolejne ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. - Będzie sześć razy więcej środków na drogi lokalne niż w czasach PO-PSL - mówił również premier w Sandomierzu.

