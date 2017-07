Startupowcy piszą do prezydenta. "Stoi Pan na straży demokratycznej zasady trójpodziału władzy"

Szanowny Panie Prezydencie, jako przedsiębiorcy, ale przede wszystkim obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jesteśmy zaniepokojeni zmianami w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, przewidywanymi przez ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, a także ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. U źródeł polskiej społeczności innowatorów – zarówno startupów, jak i dojrzałych przedsiębiorstw – leży świadome zaangażowanie w życie społeczne i obywatelskie. Łączy nas duma z naszego kraju, który niczym startup zbudował od podstaw ustrój demokratyczny, a wolnorynkowe swobody gospodarcze zabezpieczył systemem niezależnych sądów. Uczestniczymy w globalnej konkurencji o talenty i zależy nam, aby to Polska była pierwszym wyborem dla przedsiębiorców pragnących budować innowacyjne firmy. Warunkiem sine qua non rozwoju innowacyjnych firm i powodzenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest przewidywalność systemu prawnego i gwarancja niezawisłości sądów. Przedsiębiorcy opierają decyzję o prowadzeniu swojej działalności w Polsce o gwarancję stałych i przejrzystych zasad, także w sporach z administracją publiczną. Globalni, w tym polscy, inwestorzy wybierają te jurysdykcje, w których system prawny jest stabilny i nie podlega gwałtownym, nieoczekiwanym zmianom – zwłaszcza ustrojowym – chroniąc wolność gospodarczą i własność, w tym własność intelektualną. Trójpodział władzy jest fundamentem tego ustroju, a jego utrzymanie jest dla nas gwarantem życia w wolnej i bezpiecznej ojczyźnie. W takim właśnie kraju pragniemy realizować nasze marzenia o własnych firmach, swobodnie konkurując na wolnych rynkach z innymi demokratycznymi państwami świata. Szanujemy różnorodność poglądów politycznych w społeczeństwie i jesteśmy od nich niezależni, bo tworzone przez nas innowacje dotyczą szerokiego grona odbiorców i transformują gospodarkę w wymiarze międzynarodowym. Zwracamy szczególną uwagę, że konsekwencje odbioru za granicą dotychczasowego trybu procedowania reform są dla nas dotkliwe, a potencjalny efekt wejścia w życie przepisów będzie wyniszczający dla zaufania jakie do tej pory zbudowaliśmy. Doceniamy Pańskie zaangażowanie w promocję innowacyjnej gospodarki i pokładamy nadzieję w Panu, jako przyjacielu młodej polskiej społeczności przedsiębiorców startupowych. Ufamy, że dostrzegając konieczność unowocześnienia sądownictwa w Polsce, będzie Pan stał na straży demokratycznej zasady trójpodziału władzy, gwarantującej możliwość realizacji długofalowej strategii rozwoju naszego kraju. Pragniemy wierzyć, że wykorzysta Pan przysługujące urzędowi Prezydenta RP prerogatywy do powstrzymania zmian likwidujących trójpodział władzy w Polsce. W imieniu przedsiębiorców i liderów polskiego ekosystemu startupów: 1. Arkadiusz Adamek, prezes Abyss Glass Group Sp. z o.o. - uczestnik Startupów w Pałacu 2017 2. Przemysław Gałązka, prezes Sense Monitoring Sp. z o.o. - uczestnik Startupów w Pałacu 2017 3. Bartek Gola, inwestor, SpeedUp Group 4. Artur Granicki, partner zarządzający, Trio Legal Partners 5. Magdalena Jagieło, dyrektor ds. rozwoju biznesu, Fundacja Startup Poland 6. Stefan Kamiński, prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 7. Agata Kowalczyk, dyrektor ds. komunikacji, Fundacja Startup Poland 8. Julia Krysztofiak-Szopa, prezes Fundacji Startup Poland 9. Jakub Krzych, przedsiębiorca, prezes Estimote Sp. z o.o. 10. Przemysław Kuśmierek, prezes Migam „RKPK” Sp. z o.o. S.K.A - uczestnik Startupów w Pałacu 2016 11. Tomasz Małecki, prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego 12. Włodzimierz Marciński, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego 13. Anna Mazurek, dyrektor ds. społeczności, Fundacja Startup Poland 14. Dr Jakub Michalski, prezes Versabox Sp. z o.o.- uczestnik Startupów w Pałacu 2017 15. Łukasz Młodyszewski, przedsiębiorca, prezes DreamJay Inc. 16. Sebastian Młodziński, członek zarządu XTPL S.A. - uczestnik Startupów w Pałacu 2017 17. Borys Musielak, przedsiębiorca, współzałożyciel Reaktor Warsaw, przewodniczący Rady Fundacji Startup Poland 18. Szymon Niemczura, prezes Kontakt Micro-Location Sp. z.o.o. - uczestnik Startupów w Pałacu 2016 19. Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych 20. Piotr Piasek, współzałożyciel konferencji Wolves Summit 21. Jacek Ratajczak, założyciel społeczności PLUG Polish Tech Link 22. Arkadiusz Regiec, przedsiębiorca, prezes Beesfund S.A. 23. Łukasz Rut, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Park Technologiczny Interior 24. Maciej Sadowski, prezes Fundacji Startup Hub Poland 25. Michał Sadowski, przedsiębiorca, prezes Brand 24 S.A. 26. Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska 27. Borys Stokalski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji PIIT 28. Tomasz Swieboda, inwestor, Inovo 29. Marcin Treder, przedsiębiorca, prezes UXPin Sp. z o.o. 30. Piotr Wilam, inwestor, Innovation Nest 31. Grzegorz Wójcik, prezes Autenti Sp. z o.o. - uczestnik Startupów w Pałacu 2017 32. Marcin Zarzecki, prezes Quotiss Sp. z o.o. - uczestnik Startupów w Pałacu 2017 33. Dr Przemysław Żelazowski, prezes Satagro Sp. z o.o. - uczestnik Startupów w Pałacu 2016