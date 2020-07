16 banków ze stratą. Do końca mają były 333 mln zł na minusie

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport podsumowujący wyniki sektora bankowego po pierwszych pięciu miesiącach tego roku. Potwierdziło się, że zyski od marca są dużo niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dotychczas bilans wszystkich banków to niecałe 3,5 mld zł zysku netto wobec 5,85 mld zł przed rokiem.

Porównując wyniki w poszczególnych segmentach działalności banków między 2019 i 2020 rokiem okazuje się, że przychody z odsetek są w tym roku niższe o 552 mln zł. Banki odrobiły to w prowizjach, które w tym roku przyniosły wyższe wpływy o 414 mln zł.

KNF wskazuje, że dotyczy to 10 banków komercyjnych i 6 spółdzielczych, choć nie zdradza, o które dokładnie chodzi. Nie należą jednak do czołówki - ich udział w aktywach całego sektora bankowego to około 7,5 proc.