Kredyt hipoteczny. Mało kto tak spłaca raty. A można zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych

Jaka to perspektywa? Mniej więcej 2-3 lata - tyle według analityka HRE Investments Bartosza Turka stopy procentowe utrzymają się na obecnym poziomie . Później oprocentowanie powinno powoli rosnąć. Biorąc pod uwagę, że typowy kredyt udzielany jest na 25-30 lat, nie ma co przywiązywać się więc do obecnych niskich stawek procentowych.

W naszym kraju w zdecydowanej większości banki udzielają kredytów ze stałymi ratami. Co to oznacza? Jeśli nie zmieniają się stopy procentowe, przez wszystkie lata rata jest stała. Na samym początku składa się na nią stosunkowo niewielka kwota kapitału, który mamy do zwrotu bankowi, a reszta to odsetki.