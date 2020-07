Jest decyzja w sprawie stóp procentowych. Tym razem RPP nie zaskoczyła

„Posiedzenie RPP nie przyniesie zmian parametrów polityki pieniężnej (…). Wyższa od oczekiwań inflacja w czerwcu oraz przybierające na sile obawy o stabilność systemu finansowego nie zachęcają do dodatkowego łagodzenia polityki pieniężnej. Uwaga skupi się na wynikach nowej projekcji NBP dla PKB i inflacji. Będzie to pierwsza od wybuchu pandemii wizja przyszłości zaprezentowana przez NBP” - tak kilka godzin przed wtorkowym posiedzeniem rady wypowiadali się ekonomiści PKO BP.

Przypomnijmy, że na posiedzeniach w marcu, kwietniu i maju RPP obniżyła referencyjną stopę procentową łącznie o 140 pb., do 0,1 proc. W czerwcu RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie. Z uwagi na epidemię koronawirusa, po żadnym z wyżej wymienionych posiedzeń nie odbyła się konferencja prasowa. Tym razem również nie było konferencji.

Projekcja PKB i inflacji

W najnowszych prognozach NBP przewiduje, że w 2020 roku PKB Polski spadnie o 5,7 proc. Inflacja wyniesie natomiast 3,3 proc. - Scenariusz przemawia za stabilizacją stóp co najmniej do 2022 roku – oceniają ekonomiści Pekao.

Poprzednie prognozy NBP, sporządzone na początku marca, opierały się na błędnym założeniu, że konsekwencje epidemii koronawirusa ograniczą się do przejściowych negatywnych skutków dla Chinach, gospodarek najbardziej zintegrowanych z Państwem Środka oraz niektórych gospodarek europejskich. Analitycy NBP prognozowali wtedy, że w 2020 roku tempo wzrostu krajowego PKB wyniesie 3,2 proc., a inflacja CPI 3,7 proc. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło.

Z obniżek stóp procentowych zadowoleni powinni być natomiast wszyscy spłacający wcześniej zaciągnięte kredyty, bo ich raty znacznie by zmalały. Z wyliczeń Expandera wynika, że raty części kredytów spadną dzięki obniżkom stóp aż o jedną szóstą. Oznacza to, że co 6 miesięcy suma uzyskanych oszczędności będzie tak wysoka, że wystarczyłaby na spłatę dodatkowej raty. Można więc powiedzieć, że kredytobiorcy otrzymali rocznie dwie raty gratis.