Rekordowo niskie stopy procentowe. Ekonomiści podzieleni w ocenach decyzji RPP

Po dwóch kolejnych miesiącach obniżek stóp procentowych, tym razem zdecydowana większość ekonomistów spodziewała się, że RPP da sobie czas i wstrzyma się z kolejnymi zmianami. Jest zupełnie inaczej. Główna stawka spadła z 0,5 proc. do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc . A to oznacza niższe w podobnej skali oprocentowanie kredytów.

Jak zaskakującą decyzję komentują ekonomiści? Eksperci ING wskazują, że za cięcie stóp niemal do zera, wbrew zapowiedziom, przeważyło zapewne silne umocnienie złotego. W ciągu ostatnich 10 dni kurs euro spadł z 4,56 do nawet 4,42 zł w czwartek przed południem.

ING zauważa, że RPP idzie ścieżką węgierską, czyli cięcia do zera i wzrostu bilansu. Węgrzy chcieli ożywić kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw i dać krajowe finansowanie deficytu, a z drugiej utrzymywać słabego forinta, co zapewnia konkurencyjność.

Po ogłoszeniu decyzji RPP złoty widocznie się osłabił w stosunku do głównych walut. Kurs euro podskoczył o blisko 2 grosze. Frank zdrożał z 4,13 do 4,16 zł, a jedynie dolar utrzymuje się od rana na podobnym poziomie, choć po decyzji widać było większe wahania notowań.

Ekonomiści Pekao zauważają, że po ostatnich niespodziewanych decyzjach RPP możemy mieć wątpliwości co do przewidywalności jej polityki, a to ważne z perspektywy m.in. rynków finansowych. Mimo tego wskazują, że kierunek zmian stóp procentowych jest spójny z europejskimi trendami i adekwatny do sytuacji.